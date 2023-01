Neue Gesichter bei der Loipengemeinschaft

Werbung

Kürzlich wählte er seinen neuen Vereinsvorstand für die nächsten vier Jahre, darunter einige neue Gesichter. Der Obmann bleibt mit Siegfried Jud aber derselbe. Dieser hofft derzeit auf Schnee, momentan würden die Wintervorbereitungen laufen. Sollte es mit dem Schnee nicht klappen, gebe es aber noch eine andere Winteraktivität, die der Verein gerne ausübt, nämlich das Eisstockschießen und das Eislaufen. „Wir sind aber nicht nur im Winter, sondern viel mehr das ganze Jahr über aktiv“, erklärt Obmann Siegfried Jud und meint weiter: „Wir machen viele Tagesausflüge, dieses Jahr waren wir recht kulturell unterwegs und haben die Landesausstellung „100 Jahre Burgenland“ auf der Burg Schlaining besucht“. Außerdem war der Verein des Öfteren gemeinsam wandern, zum Beispiel am Dreiländereck. Ein Highlight stellte im Jahr 2022 das Hüttenfest der Loipengemeinschaft dar. In Zukunft wolle der Verein auch neue Aktivitäten aufnehmen: „Wir wollen verstärkt aufs Rad fahren setzen“, so Obmann Siegfried Jud.

