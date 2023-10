Tag der Mühlen: Jost Mühle öffnete ihre Türen für BesucherInnen .

Am 14. Oktober fand österreichweit der „Tag der Mühlen“ statt, an dem insgesamt 61 Mühlen teilgenommen haben. Eine davon war die Jost Mühle in Windisch-Minihof, die vergangenen Samstag ihre Türen für Gäste öffnete.