Vergangenen Sonntag fand der größte Lauf der Welt statt. Natürlich haben es sich auch einige Mitglieder des Stammtisches Leiner aus Henndorf nicht nehmen lassen, Teil des Wings for Life World Runs zu sein und für die gute Sache zu laufen. „Besonders freut es uns, dass das Startgeld für diesen Lauf zu 100% in die Rückenmarksforschung geht und somit dabei hilft, Querschnittslähmung zu heilen“, so die Mitglieder des Stammtisches.

