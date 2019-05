AIDS und andere sexuell übertragbare Krankheiten waren Inhalt eines vierstündigen Workshops in allen 6. Klassen am BORG/SPORT-BORG Jennersdorf.

Organisiert von Biologielehrerin Mag. Eva Rust haben die Vortragenden von der AIDS-Hilfe Steiermark den Schüler/innen auch so manch‘ mitunter heikles Thema besprochen und aufgearbeitet.



Usercontent, BORG Jennersdorf Kleingruppen beim AIDS-Workshop