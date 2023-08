Henndorf: 430.000 für neues Feuerwehr-Auto

Tanklöschfahrzeuge sind derzeit in! So auch in Henndorf. Am vergangenen Sonntag wurde dort das neue TLFA offiziell übergeben und sogleich gesegnet.

Die Segnung übernahm der Jennersdorfer Stadtpfarrer Franz Brei – Festansprachen kamen vom Kommandanten der Feuerwehr Henndorf, Rene Lukitsch, Bürgermeister Reinhard Deutsch, Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf, Bundesrat Bernhard Hirczy, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Harald Dunkl und Landtagsabgeordneten Ewald Schnecker.

Das neue Gefährt der Marke MAN ist 290 PS stark und mit einem 200 Liter Wassertank, einem Wasserwerfer und einer Seilwinde ausgestattet. Die Kosten belaufen sich auf rund 430.000 Euro.