Zwei Jahre Haft Schlepper verursachte Motorschaden

25.000 Euro seien ihm für die Schleppung von 30 Flüchtlingen versprochen worden, behauptete der Angeklagte. Foto: Foto: BVZKirchmeir

O hne dafür bereit zu sein, sei er zu einer Schlepperfahrt überredet worden, behauptete ein gebürtiger Syrer, der jetzt in Schweden lebt. Am 21. Juni dieses Jahres hatte er sich bei Neumarkt an der Raab der Anhaltung durch Bundesheersoldaten entzogen.

18 syrische Flüchtlinge saßen damals in dem weißen Kastenwagen, den er lenkte. Der 35-jährige gebürtige Syrer ignorierte die Stoppsignale der Soldaten, blieb aber wenig später stehen, sprang aus dem Auto und versteckte sich im Gras, wo er wenig später gefunden und verhaftet wurde. 25.000 Euro seien ihm versprochen worden, so der Angeklagte. „Sie haben mich - auf gut Deutsch - verarscht“, sagte er vor Gericht. Geld habe er keines bekommen. Obwohl er in finanziell angespannten Verhältnissen lebte, sei er im Juni von Kopenhagen nach Budapest geflogen. Den Flug habe er selbst bezahlt. Schlepper: „Ich wollte eine Auszeit nehmen“ Wegen familiärer Probleme habe er die ungarische Hauptstadt besuchen wollen. „Ich wollte eine Auszeit nehmen“, behauptete er. „Eigentlich wollte ich ausgehen, etwas trinken.“ Dass seine Auftraggeber, mit denen er schon zuvor in Kontakt war, Schleppungen organisierten, habe er gewusst. Aber was dann passiert sei, habe man nicht vereinbart gehabt. An der serbisch-ungarischen Grenze habe er in einem Waldstück einen Kastenwagen mit 30 Flüchtlingen übernommen. „Ich stieg auf die Kupplung und gab Vollgas“ „Der Gangschalter war ein bisschen kaputt. Ich wollte das nicht mehr machen. Deshalb stieg ich auf die Kupplung und gab Vollgas“, schilderte der Angeklagte den weiteren Ablauf. Mit einem Motorschaden blieb der Kastenwagen liegen. Die Auftraggeber schickten zwei Ersatzfahrzeuge, eines davon, besetzt mit 18 Flüchtlingen, lenkte der 35-jährige Angeklagte. Ein Komplize nahm die restlichen zwölf Flüchtlinge in einem zweiten Fahrzeug mit. An der Grenze flüchtete der zweite Lenker, er konnte bislang nicht ausgeforscht werden. Auch ein weiterer Beteiligter, der mit einem Vorausfahrzeug unterwegs war, ist flüchtig. Der verhaftete Schlepper wurde am 16. August zu zwei Jahren Haft verurteilt. Er reagierte auf das Urteil sichtlich verzweifelt und bat um Bedenkzeit.