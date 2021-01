Auf dem Weg zu einem Job oder einer Lehrstelle, gilt es zunächst herauszufinden, was man eigentlich arbeiten möchte. Es kann mit der Suche losgehen. Man kann Verwandte und Freunde fragen, ob sie etwas von freien Lehrstellen oder Jobs wissen. Jobangebote gibt es etwa im Internet oder in Zeitungen. www.ams.at/berufskompass

Findet man hier gerade nichts, könnte eine Initiativbewerbung genau das Richtige sein. Worum es dabei geht? „Eine Initiativbewerbung bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie Ihre Bewerbungsunterlagen nicht nach einem aktuellen Stellenangebot ausrichten müssen, sondern ganz konkret Ihre eigenen individuellen Fähigkeiten und Stärken ausarbeiten können“, verrät das Bewerbungsportal des AMS.

Dabei sollte man aber darauf achten, nicht die gleiche Bewerbung an die Firmen zu schicken, sondern immer an das jeweilige Unternehmen anpassen.

„Bewerben Sie sich immer individuell für ein Unternehmen und beziehen Sie sich in Ihrer Bewerbung klar auf die gewünschte Position!“, so https://bewerbungsportal.ams.or.at .

Übrigens: „ Bewerbungen via E-Mail sind die häufigste und auch billigste Form“, informiert www.help.gv.at. „Aber auch im E-Mail-Schriftverkehr wird eine fehlerfreie und ordentliche Bewerbung erwartet. Anlagen (z. B. Schul- und Arbeitszeugnisse) sollten als Anhang mitgeschickt werden. Die E-Mail sollte nicht zu viel Speicherplatz verbrauchen.“

„Eine ansprechende schriftliche Bewerbung “, so das Bewerbungsportal des AMS, „ besteht in dieser Reihenfolge aus : Deckblatt, Bewerbungsschreiben (Begleitbrief), Lebenslauf, Motivationsschreiben – falls gewünscht, Zeugnissen (Schulabschlusszeugnis, Arbeitszeugnis etc.), Profilblatt (optional)“. Bei Letzterem können die für die Bewerbung persönlichen Daten, Qualifikationen, Ausbildungen, Berufserfahrungen usw. mit einer kurzen Beschreibung zusammengefasst werden. Vorlagen dazu gibts auf den Webseiten des AMS.

Eine weitere Möglichkeit, etwas über freie Jobs zu erfahren oder mit Unternehmen Kontakt aufzunehmen sind Praktika . „Praktika oder Freiwilligenarbeit während der Ausbildung oder danach sind ausgezeichnet dafür geeignet, erste Praxiserfahrungen zu sammeln und Kompetenzen zu erwerben, die für den Berufseinstieg und das Erwerbsleben wichtig sind“, so bewerbungsportal.ams.or.at.

Falls es geklappt hat und man zum Vorstellungsgespräch geladen wurde, kann man dieses mit Freunden üben. Denn: „Der persönliche Auftritt muss 100-prozentig passen“, wird auf dem AMS-Bewerbungsportal betont.

Daher heißt es: Noch einmal die Bewerbung durchsehen! Sie hat dazu geführt, dass man eingeladen wurde. Authentisch und höflich bleiben! Die Kleidung sollte passen! Über das Unternehmen informiert sein!