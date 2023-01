Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Pöggstall und Umgebung suchen wir ab sofort eine/n

Reinigungskraft (m/w/d) geringfügig - teilzeit

Was du tun wirst: Wohlfühlräume schaffen

Du machst andere Menschen glücklich, indem du für Sauberkeit sorgst.

Durch deine Tätigkeit schaffst du Wohlfühlräume für andere Menschen.

Je nach Objekt arbeitest du in einem Team oder alleine.

Was du mitbringst: Motivation und Verlässlichkeit

Eine genaue und gewissenhafte Arbeitsweise zeichnet dich aus.

Du arbeitest gründlich und selbstständig.

Du hast einen Führerschein B und ein eigens Auto.

Was du davon hast: flexible Zeiteinteilung, Work-Life-Balance

Vielseitige Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Work-Life-Balance: Durch die zeitliche Flexibilität kannst du berufliches und privates gut vereinbaren.

Arbeitszeit: Deine Wochenarbeitszeit ist von 10-15 Std - bevorzugt nachmittags. Aber die genauen Stunden besprechen wir gerne mit dir persönlich.

Regionaler Arbeitsplatz: kurze Anfahrtswege

Kleidung: Du bekommst hochwertige Arbeitskleidung von uns.

Fairer Bezahlung: Wir bezahlen über den allgemeinen Kollektivvertrag. Du erhältst ein Einstiegsgehalt von 10€ brutto/Stunde zuzüglich Diäten. Je nach Qualifikation kann dein Gehalt mehr sein.

Bewirb dich und werde ein Teil der Maschinenringgemeinschaft unter www.maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 13925 oder ruf unter 0664/883 306 04 an.

Wir freuen uns auf DICH!

Dein Kontakt

Maschinenring Melk-Pöggstall

Anja Höfinger

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

anja.hoefinger@maschinenring.at