STELLENAUSSCHREIBUNG

Die Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt eGen mbH ist eines der herausragendsten Bankinstitute im süd-östlichen Niederösterreich. Unser Ziel ist es, unsere Kunden optimal und individuell mit maßgeschneiderten Lösungen zu betreuen.

Wenn Sie zu unserem Erfolg beitragen wollen, unterstützen Sie uns als

"Firmenkundenbetreuung (m/w/d) im SGF Finanz Center"

Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,5 Wochenstunden

Ihre Aufgaben

umfassende Betreuung und qualifizierte Beratung bestehender Firmenkunden

Akquisition von Neukunden sowie der Ausbau und Intensivierung von bestehenden Kundenbeziehungen

Analyse der Kundenbedürfnisse und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen

aktiver Verkauf der Bankprodukte

Ihr Profil

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, (HAK) Matura oder FH-Abschluss

abgeschlossene Bankengrundausbildung

mindestens 5-jährige Bankerfahrung in der Kundenbetreuung

überdurchschnittliche Kunden- und Serviceorientierung

versiertes Auftreten sowie Kommunikationsstärke

Freude am Verkauf

hohe Akquisitionsfähigkeit, Abschlussstärke sowie Überzeugungskraft

Belastbarkeit und Flexibilität

Führerschein

Was wir Ihnen bieten

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass wir für diese Position ein Mindestjahresgehalt ab

EUR 40.000 brutto bieten.

Es erwartet Sie ein interessantes Aufgabengebiet in einem spannenden und zukunftsorientierten

Arbeitsumfeld. Es stehen attraktive Sozial- und Zusatzleistungen zur Verfügung.

Wenn Sie in dieser Position eine Herausforderung sehen, über die entsprechenden

Qualifikationen verfügen und Teil unseres Teams werden wollen, senden Sie Ihre aussagekräftigen

Bewerbungsunterlagen –vorzugsweise per E-Mail - mit Foto bis spätestens 26.04.2019 an das

Personalmanagement der Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt eGen mbH

z. H. Sandra Stein

Hauptplatz 28

2700 Wiener Neustadt

sandra.stein@rb-32937.raiffeisen.at

Ihre Bewerbung wird selbstverständlich diskret behandelt!