Wir suchen:

Kommerzkundenbetreuer/In

Vollzeit

Die SPARKASSE HAUGSDORF ist eine kleine, aber wirtschaftlich erfolgreiche Vereinssparkasse – unmittelbar an der tschechischen Grenze im Norden Niederösterreichs. Sie steht in der Region seit mehr als 145 Jahren für Seriosität und Sicherheit.

Die Aufgaben

Übernahme und aktiver Ausbau eines bestehenden Kundenportfolios

Betreuung der Kunden in kommerziellen und privaten Angelegenheiten inkl. Wertpapierbetreuung

Eigenständige Analyse der Kundenbedürfnisse und Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen

Aufbau von nachhaltigen Kundenbeziehungen

Gewinnung von Neukunden

Die Anforderungen

Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung als Kommerzkundenbetreuer im Bankengeschäft

Sie überzeugen die KundInnen mit Ihren kommunikativen Fähigkeiten und Ihrem professionellen Auftreten

Sie besitzen ein unternehmerisches Verständnis

Sie sind genau und zuverlässig

Sie zeichnet ausgeprägte Kunden- und Marktorientierung mit Blick auf Potenziale und Chancen aus

Sie arbeiten eigenverantwortlich

Das Angebot

Abwechslungsreiche Tätigkeit mit herausfordernden Aufgaben

Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Integration in ein engagiertes Team bei einem verlässlichen Arbeitgeber

Wir garantieren eine Bezahlung, die Ihren persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen entspricht, auf jeden Fall aber ein kollektivvertraglich gesichertes Mindestgehalt von EUR 3.073,94 (brutto) / Monat (auf Basis Vollzeit).

Wir freuen uns auf Ihren ehest möglichen Start bei uns! Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Motivationsschreiben, Lebenslauf und Dienstzeugnisse an: Vorstand der Sparkasse Haugsdorf

Hauptplatz 1,

2054 Haugsdorf

oder per E-Mail an HolzbergerR@haugsdorf.sparkasse.at