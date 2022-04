Sie möchten in einer innovativen Bank, bei der Menschen im Mittelpunkt stehen und die Verantwortung für ihre Region übernimmt, mitarbeiten?

Dann starten Sie in der Raiffeisenbank Wienerwald Ihre berufliche Laufbahn mit einer

LEHRE ZUR/ZUM BANKKAUFFRAU/-MANN (M/W/D)

MINDESTALTER 18 JAHRE (BEGINN 1.8.2022)

Ihre Aufgaben:

Durch das Lernen on-the-job kombiniert mit der Ausbildung in der Berufsschule und der begleitenden Raiffeisenausbildung im eigenen Raiffeisen-Schulungszentrum Modal erhalten Sie einen umfassenden Einblick in den Aufgabenbereich der PrivatkundInnenberatung.

Ihr Profl:

selbstbewusstes und sympathisches Auftreten

Lerneifer und die Bereitschaft eine spannende Ausbildung zu absolvieren

vorzugsweise Führerschein (da die Ausbildung in allen Bankstellen stattfnden wird)

sehr gute Deutschkenntnisse

ausgezeichnete Umgangsformen

Ihre Chance:

Wir sind ein modernes Bankinstitut und beschäftigen an 8 Standorten rund 100 MitarbeiterInnen. Der Erfolg unseres Institutes beruht auf exzellenter Ausbildung in Verbindung mit Leistung und Leidenschaft. Wir bieten außerdem die Möglichkeit der „Lehre mit Matura“. Erleben Sie die Vorteile der Mitarbeit in einer erfolgreichen Regionalbank.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail an petra.nemec@rbwienerwald.at. Tel. 050515 2041

www.rbwienerwald.at