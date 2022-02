Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Zur Verstärkung unseres People & Culture-Teams an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) suchen wir folgende Position:

Mitarbeiter People & Culture mit Schwerpunkt Personalcontrolling (m/w/d)

Voll- oder Teilzeit

Ihre Aufgaben:

erste Ansprechpartner*in für P&C-Kennzahlen und -Reports

Gestaltung und Weiterentwicklung des P&C-Kennzahlen-Systems

Erstellung von Ad-hoc & Standard-Reportings

Weiterentwicklung des Human Resource Information System (HRIS) sowie des Personalcontrolling-Dashboards

Mitwirkung bei der Erstellung des unternehmensweiten Personalbudgets

Schnittstelle zwischen P&C und Finanzcontrolling

Eigenständige Betreuung von P&C-Themen und -Projekten

Entwicklung und Optimierung von P&C-Standards und -Prozessen

Unterstützung in der Personaladministration

Ihr Profil:

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Uni, FH, HAK, o.ä.) mit Schwerpunkt HR/P&C, Controlling, Finanzwesen

erste Berufserfahrung im Personalcontrolling, Reporting oder Compensation & Benefit-Bereich

hohe Zahlen- und IT-Affinität

ausgezeichnete Excel-Kenntnisse (S-Verweise, Pivot Tabellen etc.)

gute BMD NTCS-Kenntnisse von Vorteil

analytische, strukturierte, selbstständige Arbeitsweise

ziel- und lösungsorientierte Persönlichkeit mit hoher Einsatzbereitschaft

Was wir bieten:

verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeit

modernes Büroumfeld, flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeit

partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

zahleiche Mitarbeiter*innen-Benefits

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 2.500,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung:

Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1

2115 Ernstbrunn

