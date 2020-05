Unser Kunde, die NÖ Landeskliniken-Holding, ist mit der Führung und dem Betrieb der 27 Klinikstandorte in Niederösterreich betraut und damit einer der größten Gesundheitsdienstleister Österreichs. Das Ziel ist es, durch ein professionelles medizinisches und kaufmännisches Management, die optimale Betreuung der Patientinnen und Patienten zu garantieren. Für den Bereich Finanzbuchhaltung und Bilanzierung in der Abteilung Finanzen und Controlling der Unternehmenszentrale in St. Pölten, suchen wir ab sofort eine/n Steuerexpert/in für die Zusammenführung des unternehmensweiten Steuerwesens.

Aufgaben

Mitarbeit bei der Integration, Zentralisierung und Standardisierung der steuerrechtlichen Aufgaben und Themenfelder aller Unternehmungen

Begleitung der SAP-Umstellung in Finanzbuchhaltung und Bilanzierung

Selbstständige Bearbeitung von unterschiedlichen steuerrechtlichen Fragestellungen

Erstellung von Steuererklärungen, Bilanzen und (konsolidierten) Jahresabschlüssen

Unterstützung bei der Erstellung von Eröffnungsbilanzen

Ansprechpartner/in für die externe Steuerberatung, Wirtschaftsprüfer und sonstige Dienstleister

Beratung der Teilorganisationen und Standorte bei Steuerrecht und Rechnungswesen

Organisation und Durchführung von Schulungen und Trainings im Bereich Steuerrecht

Anforderungen

Abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung, idealerweise Hochschulstudium

Erfolgreich abgelegte Fachprüfung zum/r Steuerberater/in von Vorteil

Mehrjährige Berufserfahrung in der Steuerberatung oder in der Steuerabteilung einer vergleichbaren Organisation

Ausgezeichnete Kenntnisse in Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Bilanzierung und Konsolidierung

Verständnis für die Spezi ka von Unternehmen des österreichischen Gesundheits- und Krankenanstaltenwesens

Gute SAP-Anwenderkenntnisse sowie IT-Kenntnisse vorausgesetzt

Kommunikationsfähigkeit, Überzeugungskompetenz und Verhandlungsgeschick

Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Zahlenaffinität

Eigenständige, strukturierte und präzise Arbeitsweise

Wenn Sie Interesse an einer spannenden Tätigkeit mit herausfordernden Projekten in einem stabilen Umfeld haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Je nach konkreter Qualifikation und Berufserfahrung wird ein Jahresbruttogehalt ab € 43.500,- (Vollzeit, unbefristet) geboten.

