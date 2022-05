Werden Sie Teil der Raiffeisen-Gruppe!

Wir sind ein Unternehmen, das sich auf die Durchführung von Back-Office Dienstleistungen spezialisiert hat, insbesondere in den Bereichen Zahlungsverkehr-, Wertpapier-, Treasury-, Kredit- und Kunden-Services. Wir sind an zwei Standorten tätig, dem Head-Office in Wien und in Bratislava.

Foto: zVg

Teamleiter*in für International Payments Compliance Services

Wir bieten Ihnen

Ein attraktives Aufgabengebiet in einem dynamischen Unternehmen!

in einem dynamischen Unternehmen! Home Office für Sie und Ihre erfahrenen Mitarbeiter/innen!

für Sie und Ihre erfahrenen Mitarbeiter/innen! Unser Gehaltsmodell ist transparent:

Wir bieten ein leistungsorientiertes Bruttogehalt von mind. 49.000,- €/Jahr für 38,5 Stunden (Überstunden und eine variable Vergütung kommen noch on top) – je nach Ihrer Qualifikation und Erfahrung.

von mind. €/Jahr für 38,5 Stunden (Überstunden und eine variable Vergütung kommen noch on top) – je nach Ihrer Qualifikation und Erfahrung. Jährliche Sprünge sind bei sehr guter Performance in unserem Gehaltsmodell bereits inkludiert.

Umfangreiche Benefits von Sport über Ernährung bis Versicherungen, (Online) Veranstaltungen und Gutscheinen

Verwirklichen Sie Ihre Talente, unterstützt durch moderne Trainings- und Entwicklungsmaßnahmen! #itsinyourhands

Ihre Aufgaben

Fachliche sowie disziplinäre Führung (gemeinsam mit dem Abteilungsleiter) von ca. 10 Mitarbeiter*innen

Verantwortung für die Qualität und Performance im Team sowie Performance Reporting

Operative Personaleinsatzplanung

Entwicklung und Schulung der Mitarbeiter*innen

Erstellung, Implementierung und Adaptierung von Standard Operating Procedure (SOP)

Durchführung von KVP und Umsetzung von Maßnahmen

Mitwirkung im Daily Business, insbesondere Finanzsanktions-Prüfungen (in Abstimmung mit Teamleiter*in in Bratislava), Kundenscreening-Prüfungen (PeP) Antifroud-Prüfungen

Ihre Qualifikation

Mehrjährige Führungserfahrung

Einschlägige Erfahrung im Banken Back-Office Bereich von Vorteil

Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse

Engagierte Persönlichkeit

Hohe soziale Kompetenz

Bereitschaft, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten

Unsere beliebtesten Sozialleistungen:

Foto: zVg

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wenn Sie gerne Teil unserer Erfolgsgeschichte sein möchten, bewerben Sie sich über unser Online-Formular:

https://rsc.bewerberportal.at/Job/8378