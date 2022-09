WAS WILLST DU BEI UNS WERDEN?



14 verschiedene Lehrberufe für dich ab

Herbst 2022/23

KOMM ZUM SCHNUPPERN direkt in deiner Nähe!



In Werkstätten & auf Baustellen:

PKW-, LKW Technik

Land- und Baumaschinentechnik

Fahrradmechatronik

Metalltechnik (Schlosser)

Handel KFZ Ersatzteile

Landwirtschaftliche Lagerhaltung

Platten- und Fliesenlegen

Installation

Elektrik

Maurer



Im Markt und Büros

Bürokaufmann/frau

Einzelhandel Bau- und Gartenmarkt

Baustoffhandel



Option: Lehre mit Matura



Hollabrunn – Horn – Stockerau – Retz – Eggenburg –

Weitersfeld –Sierndorf – Haugsdorf



Deine Aufgaben:

BEISPIELSWEISE: Wartest, überprüfst, reparierst und montierst du Kraftfahrzeuge aller Art sowie mechanische, elektrische und elektronische Bauteile.

ODER: Du berätst unsere Kunden und pflegst unser Sortiment im Markt und Lager.

ODER AUCH: Planst, errichtest und nimmst du moderne Gebäudetechniksysteme in Betrieb und kümmerst dich anschließend um die Wartung und Instandhaltung. UND VIELES MEHR



Worauf wir Wert legen - du solltest:

die neunjährige Schulpflicht positiv erfüllt haben

kontaktfreudig, teamorientiert und lernfreudig sein



Wir bieten:

sehr gutes Betriebsklima mit Mitarbeitervergünstigungen

Lehrlingsentschädigung 2022 brutto ab 38,5 Wochenstunden monatlich ab 1. LJ: € 710,- bis 3./4. LJ: € 2.173,- je nach Lehrberuf/Kollektivvertrag

spannende Weiterbildungsmöglichkeiten in einem stabilen Unternehmen



Nutze deine Chance!

Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen online und komm zu uns schnuppern!



Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner – Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn



Unsere offenen Stellen: karriere.lagerhaus.at/hollabrunn-horn