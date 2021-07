Die Marktgemeinde Oberndorf an der Melk schreibt die Stelle

eines/r Bauhofmitarbeiters/in

(mind. 25 Std.) aus.

Dienstvertrag und Entlohnung orientieren sich nach den Bestimmungen des NÖ Vertragsbedienstetengesetzes.

Dienstantritt: ab September 2021

Wenn Sie in unserem Team mitarbeiten wollen, dann reichen Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto, Lebenslauf und Zeugnissen bis spätestens 30.07.2021 bei der Marktgemeinde Oberndorf an der Melk, Hauptstraße 9, bzw. per e-mail unter gemeinde@oberndorf-noe.at ein.

Nähere Infos unter www.oberndorf-noe.at.