Wir, die Firma Thomes, sind ein modernes, innovatives und wachsendes Unternehmen mit Firmensitz in Zwentendorf an der Donau. Spezialisiert ist unser Unternehmen auf den Bau von Einfamilienhäusern in Ziegelmassivbauweise. Aufgrund unserer guten Auftragslage und ständig wachsendem Kundenstamm verstärken wir unser Team um eine(n) Bauleiter/in.

BAULEITER/IN

der/die uns unterstützt, gemeinsam mit unserem Team das persönliche Traumhaus für unsere Kunden zu errichten.

Tätigkeiten:

Aufgrund unserer Unternehmensgröße ist der Arbeitsbereich ausgesprochen vielfältig und abwechslungsreich. Das Arbeitsgebiet umfasst folgende Aufgabengebiete:

Eigenverantwortliche Abwicklung von Baustellen/Einfamilienhäusern in Niederösterreich westlich von Wien

Bauleitung und Endkundenbetreuung

Wareneinkauf

Koordination von Sub-Firmen

Baustellenvermessungen

Kalkulation von Angeboten, Abrechnung von Baustellen

Anforderungsprofil:

Bautechnische Ausbildung (z. B. HTL, FH, TU, Kolleg, Fachschule etc.)

Berufserfahrung als Bauleiter/in im Bereich Einfamilienhausbau von Vorteil

Hohe Einsatzbereitschaft und Teamgeist

Selbstständiger Umgang mit Endkunden und Mitarbeitern

Unternehmerisches Denken

CAD-Kenntnisse: Archicad, MS Office

Wir bieten:

Ein starkes, innovatives Familienunternehmen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht

Ein vielschichtiges, interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Schwerpunkt Einfamilienhausbau

Ein wertschätzendes Miteinander und ein sicherer Arbeitsplatz in der Region

Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterbildung

Eintritt: ab sofort möglich

Gehaltseinstufung: Die Gehaltseinstufung erfolgt auf Grundlage des Kollektivvertrags für Angestellte im Baugewerbe Stufe A3 E 2.656,– brutto pro Monat auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung. Überzahlung

bei entsprechender Qualifikation und fachlicher Kompetenz.

Bewerbungen per Mail an: office@thomes.at​​​​​​​

WWW.THOMES.AT