EHS Advisor (w/m/d)

Teilzeit (20 Std/W)

Klosterneuburg (Wien), Österreich

€ 2.800* brutto/Monat (Basis Vollzeit 40 Std/W)

IST Austria is growing. Grow with us!

IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes internationales Institut für Spitzenforschung in den Biowissenschaften, der Mathematik und Informatik sowie der Physik und Chemie. Wir suchen engagierte Fachexpert_innen aus der ganzen Welt, die unsere Wissenschaftler_innen bei Ihrer exzellenten Forschungsarbeit unterstützen. Auf einem wunderschönen Campus bieten wir vielfäligte Möglichkeiten für persönliches Wachstum in einer stabilen Arbeitsumgebung. Dieses Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

Die Abteilung EHS (Environment, Health and Safety) sorgt für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld am IST Austria und unterstützt die Fachabteilungen in allen Fragen zur Arbeitssicherheit. Die Übersetzung rechtlicher und behördlicher Bestimmungen in operative Vorgaben ist Schwerpunkt unserer Arbeit.

Beratung unserer Forschungsgruppen und Fachabteilungen in allen Fragen der Sicherheit und Gesundheit sowie Umsetzung von Arbeitssicherheitsmaßnahmen

Arbeitsplatzevaluierung (Büro, Labor, Reinraum, etc.)

Vorbereitung und Implementierung von Präventionsmaßnahmen durch enge fachübergreifende Kooperation mit anderen Abteilungen auf dem Campus

Dokumentation und Monitoring von Maßnahmen

Erarbeitung von Arbeitsanweisungen sowie Schulung von Mitarbeiter_innen

Unterstützung der Sicherheitsfachkraft

Ihr Profil

Abgeschlossene technische bzw. naturwiss. Ausbildung (HTL, FH oder Uni)

Erfolgreich absolvierte Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft gemäß ASchG

Erste einschlägige Berufserfahrung im Bereich EHS

Kenntnisse rechtlicher und behördlicher Bestimmungen sowie Erfahrung in der Interpretation von Gesetzestexten

Versierte EDV-Anwenderkenntnisse (MS-Office)

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort & Schrift

Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und hohe Serviceorientierung

Zuverlässige, selbstständige, organisierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

Ihre Benefits

Aus- & Weiterbildung

Kantine

Kinderbetreuung

Kostenloser Shuttlebus

Gesundheitsmaßnahmen

Betriebliche Altersvorsorge

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per E-Mail an recruiting@ist.ac.at

Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. Informationen zur gesetzeskonformen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch IST Austria finden Sie auf www.ist.ac.at/datenschutz.

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 (0) 2243 9000-0 | www.ist.ac.at