Elektriker (w/m/d)

Vollzeit (40 Std/W)

Klosterneuburg (Wien)

€ 2.400* brutto/Monat, Bereitschaftsdienst gesondert bezahlt

IST Austria is growing. Grow with us!

IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes internationales Institut für Spitzenforschung in den Biowissenschaften, der Mathematik und Informatik sowie der Physik und Chemie. Wir suchen engagierte Fachexpert_innen aus der ganzen Welt, die unsere Wissenschaftler_innen bei Ihrer exzellenten Forschungsarbeit unterstützen. Auf einem wunderschönen Campus bieten wir vielfäligte Möglichkeiten für persönliches Wachstum in einer stabilen Arbeitsumgebung. Dieses Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

Das Team Electrical Engineering am IST Austria ist für die komplette Instandhaltung, Planung

neuer Gebäude, Eigenwartungen und Störungsbehebungen im laufenden Betrieb sowie für Umbauten

verantwortlich. Aufgrund des Institutswachstums und des Aufbaus einer Brandschutzorganisation

erweitern wir unser Team.

Durchführung von Service-, Inspektions- und Wartungsarbeiten im Bereich Elektrotechnik

Störungs- und Fehlersuche

Arbeiten an Elektroanlagen (Normalnetz, USV, Netzersatz)

Umbau und Erweiterung bestehender Anlagen

Mitarbeit beim Umbau von Labor- und Büroräumen sowie Neuinstallationen im Laborbereich

Prüfung elektrischer Geräte und von Elektrowerkzeugen gemäß ÖVE / ÖNORM E 8701

Mitgliedschaft in der Brandschutzorganisation

Übernahme von Bereitschaftsdienst vor Ort nach Dienstplan

Ihr Profil

Abgeschlossene Lehre im Bereich Elektrotechnik

Mehrjährige Berufserfahrung als Elektriker_in sowie handwerkliches Geschick

Gute Allrounder-Eigenschaften und Lernbereitschaft

Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise

Freude an der Arbeit im Team

MS Office Anwenderkenntnisse

Gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse sind von Vorteil

Ihre Benefits

Aus- & Weiterbildung

Kantine

Kinderbetreuung

Kostenloser Shuttlebus

Gesundheitsmaßnahmen

Betriebliche Altersvorsorge

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per E-Mail an recruiting@ist.ac.at

Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. Informationen zur gesetzeskonformen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch IST Austria finden Sie auf www.ist.ac.at/datenschutz.

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 (0) 2243 9000-0 | www.ist.ac.at