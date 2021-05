Um unseren Erfolgskurs am Standort in Ternitz nachhaltg abzusichern, benötgen wir für den aktuellen Werksausbau (Fertgungserweiterung) personelle Verstärkung unseres Kompetenz-Teams in der Sägebandfertgung und suchen zum sofortgen Eintrit engagie

Facharbeiter für die Fertigung (m/w/d)

Vollzeit (38,5 Stunden/Woche)

Entlohnung: € 2466,85 bruto pro Monat (inkl. SEG-Zulagen; exkl. Schichtzulagen; 14-mal p.a.)

Hilfsarbeiter für die Fertgung

Vollzeit (38,5 Stunden/Woche)

Entlohnung: € 2167,41 bruto pro Monat (inkl. SEG-Zulagen; exkl. Schichtzulagen; 14-mal p.a.)

Die tatsächliche Entlohnung bzw. eine Überzahlung für die jeweils ausgeschriebenen Stellen ist abhängig von individuell anrechenbaren Vordienstzeiten, einschlägiger Berufserfahrung, facheinschlägiger Ausbildung bzw. Qualifkaton.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräfige und vollständige Online-Bewerbung

AMADA AUSTRIA GmbH

Wassergasse 1, A-2630 Ternitz, NÖ

Telefon: +43 2630 35170 | Webseite: www.amada.at