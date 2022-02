SWIETELSKY ist ein führendes Bauunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Mit der Kraft von mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaften wir mehr als 3 Milliarden Euro Bauleistung. Im Ranking des Wirtschaftsmagazins trend wurde SWIETELSKY 2020 als begehrtester Arbeitgeber der Baubranche ausgezeichnet. Demnach gehört das Unternehmen auch zu den Top 3 Arbeitgebern aller Branchen in Österreich.

Zur weiteren Verstärkung suchen wir im STANDORT NUSSDORF OB DER TRAISEN

Facharbeiter Hochbau (m/w/d)

UNSER BONUS: Wir bieten ALL unseren (FACH-)ARBEITER/INNEN ZUZÜGLICH zum vereinbarten Lohn **** MITTLERES TAGGELD IN HÖHE VON DERZEIT EUR 17,50 **** +++ PLUS +++ *** GANZJÄHRIGE BESCHÄFTIGUNG UND ATTRAKTIVE ARBEITSWOCHENZEITEN: KURZ/KURZ/LANG ***

Wenn Sie sich einer neuen Herausforderung stellen möchte, überdurchschnittliches Engagement und Einsatzfreude selbstverständlich sind, besteht die Voraussetzung für diese Position.

ANFORDERUNGEN:

Lehrabschluss und mehrjährige Berufserfahrung

präzise Arbeitsweise

Teamfähigkeit, motiviert und belastbar

Führerschein B

selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten auf der Baustelle

BEZAHLUNG:

KV-Lohn von 15,05 pro Std. für Facharbeiter, eine marktkonforme Überzahlung ist je nach Qualifikation und Erfahrung möglich.

KONTAKT:

Bitte senden Sie Ihr aussagekräftiges Bewerbungsschreiben (inkl. Foto, Lebenslauf und div. Zeugnisse) via E-Mail an: karin.neugschwendtner@swietelsky.at

SWIETELSKY AG

Zweigniederlassung Hochbau

Niederösterreich und Burgenland

Standorte Horn, Mistelbach, Trumau, Nussdorf/Traisen und Eisenstadt

Riedenburgstraße 60

3580 Horn ÖSTERREICH