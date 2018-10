Wir wenden uns an erfahrene Fachkräfte der Sparten Elektriker, Tischler oder Schlosser.

Sie können Ihre Aufgaben priorisieren und sind im Kundenverkehr

ruhig und geduldig?

Gerne nehmen wir aber auch Bewerbungen von gut angelernten

bzw. lernwilligen Hilfskräften entgegen.

Ihre Aufgaben

Behebung von Störungen bei Garagentoren und Antrieben direkt vor Ort

Montage von Zäunen und Toren

Balkon- und Stiegengeländer

Carports und Überdachungen

Garagen- und Industrietore

Antriebssysteme etc.

Arbeitszeit: Montag bis Freitag Vollzeit aber gerne auch in Teilzeit (ab 20 Wochenstunden)

Ihre Entlohnung auf Basis des Kollektivvertrages richtet sich schlussendlich nach Ihren Qualifikationen. Das Mindestentgelt für die Stelle als Elektriker/Elektriker/innen (Vollzeit) beträgt 1.715,96 EUR brutto pro Monat Bereitschaft zur Überzahlung.

Haben wir Ihre Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre unterlage per Email an

office@waringer.com oder rufen Sie uns unter 02277/2462 an.

Unsere Firma blickt inzwischen auf eine 21-jährige Vergangenheit zurück. Kundenzufriedenheit, massgeschneiderte Lösungen und ausführliche Beratung stehen und standen immer im Zentrum unseres Handelns; und der Erfolg bestärkt uns in diesem Weg.

WARINGER GMBH

TOR & ANTRIEBSTECHNIK

KRAFTWERKSTRASSE 8, 3435 ERPERSDORF

TEL.: 02277/ 2462 EMAIL: OFFICE@WARINGER.COM