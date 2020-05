Sie sind gelernter Tischler (od. verwandte Berufe) und suchen eine neue Herausforderung mit Abwechslung? Wir bieten Ihnen eine Vollanstellung im Bereich der Tisch-lereimontagen und Raumsystemmontagen. Dabei streben wir bei der Durchführung unserer Projekte eine 4-Tage Woche an. Durch unseren Arbeitseinsatz sind wir in ganz Österreich und auch europaweit unterwegs. Für Ihre Unterkunft wird in ausgesuchten Hotels oder Appartements gesorgt.

Tätigkeitsbereiche: Büromöbelmontagen, Raum- bzw. Glassystemmontagen, Küchenmontagen, allg. Tischlermontagen, Hoteleinrichtungen, Geschäftseinrichtungen, Ladenbau

Wir sind ein seriöses, beständiges Unternehmen welches seit über 30 Jahren in den genannten Bereichen tätig ist.

Nettomonatslohn je nach Einstufung, Arbeitseinsatz und Arbeitsort ab € 2000,- (inkl. Überst./Taggelder)

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an Herrn Jürgen Übelbacher Tel.: 07472/29030 / betriebsmontagen@bemo.at / www.bemo.at