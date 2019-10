Dienstort: Stockerau

Die Raiffeisen-Lagerhäuser zählen zu den führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen in Österreich. Wir, das Lagerhaus Hollabrunn-Horn suchen zur Verstärkung unseres Teams und aufgrund der steigenden Auftragslage für das Gebiet Stockerau ab sofort einen engagierten Mitarbeiter für die

Installations- und Gebäudetechnik (m/w)

Ihr künftiges Aufgabengebiet:

Mithilfe bei Installation und Wartung von Leitungen und Anlagen in den Bereichen sanitäre Rohinstallationen für Einfamilienhäuser und im großvolumigen Wohnbau

Unterstützung bei Montage von Heiz- und Kesselhäusern & sanitären Einrichtungen

Arbeiten mit Bauzeichnungen und –plänen

persönliche und telefonische Kundenbetreuung

Ressourcenplanung und Arbeiten im Team

Ihre Qualifikation:

Bevorzugt: abgeschlossene Ausbildung (Lehre, HTL oder Fachschule)

Erste Berufserfahrung oder Praktika im Bau/Baunebengewerbe

Unternehmerisches Denken und Verantwortungsbewusstsein

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort & Schrift

gute MS-Office-Anwenderkenntnisse

Kommunikative, flexible Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen

Sie sind ein Teamplayer!

Ihre Benefits:

Ein anspruchsvolles, spannendes und herausforderndes Aufgabengebiet

Mitarbeit und laufende Weiterentwicklung (Option: Meisterausbildung) in einem stabilen und erfolgreichen Konzern

Marktkonforme Entlohnung lt. KV-Mindestgehalt ab monatlich EUR 1.883,00 brutto (Basis 38,5h/Wo) und die Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

Wenn Sie Teamgeist besitzen, eine selbständige Arbeitsweise und Belastbarkeit zu Ihren Stärken zählen, dann möchten wir Sie gerne kennen lernen!

Interesse an einer zukünftigen Zusammenarbeit? Schicken Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) bevorzugter Weise online (Button oben rechts) oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner - Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5; 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at