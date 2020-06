STELLENANGEBOT

Konstruktiver Ingenieurbau: TECHNIKER/IN

Wir bieten in unserem renommierten Ziviltechnikerbüro in 2700 Wiener Neustadt eine Arbeitsstelle im Ausmaß von 40 Wochenstunden im konstruktiven Ingenieurbau an. Dienstbeginn ab sofort!

Ihr Aufgabengebiet:

Bearbeitung von klein- und großvolumigen Tiefbauprojekten mit Schwerpunkt Bewehrungs- und Schalungsplanung

einfache allgemeine Bürotätigkeiten

Unser Angebot:

interessante und anspruchsvolle Aufgaben in nationalen sowie internationalen Projekten

klare Strukturen und Arbeitsabläufe

praxisorientierte Aus- und Weiterbildung (insb. auch AutoCAD und REVIT)

ein kollegiales Betriebsklima in einem dynamischen Team

ein modernes Büro und Arbeitsumfeld mit guter öffentlicher Erreichbarkeit

eine langfristige Anstellung in einem seit mehr als 40 Jahren erfolgreich eigentümergeführten Unternehmen

marktkonforme Überbezahlung abhängig von Erfahrung und Qualifikation, Mindestgehalt laut KV Arch. u. Ing. 2020

Bewerbungen per E-Mail an: office@kratzergraz.at