Vor über 65 Jahren brachte man den Stein ins Rollen. Heute machen bereits über 450 Menschen mit ihrem Engagement, ihrer Freude und ihrer Leistung Zöchling zu dem, was es ist. Eine Familie, welche mit unzähligen Baumaschinen und Fahrzeugen einiges in Bewegung setzt. Eine Familie, die ihre Werte nicht einfach deponiert, sondern als Vorreiter in der Wiederverwertung die Umwelt atmen lässt. Viele Unternehmen, eine Tradition, eine Familie.

Wir freuen uns auf Dich als neues Familienmitglied an unserem Standort in Hainfeld!

Dein Ausbildungsweg

Die Arbeit des Vermessungstechnikers ist Grundlage für die Aktualisierung von Plänen und Karten, sowie für die Projektierung und Errichtung von Bauwerken, Straßen und vielem mehr. Vermessen wird mit den aktuellsten, elektronischen Messgeräten, deren gemessenen Daten du auch im Innendienst weiter verarbeitest. Auf dich wartet eine hochprofessionelle, spannende Ausbildung während der 3,5jährigen Lehrzeit (HTL 2,5 Jahre)

Das zeigen wir dir bei deiner Ausbildung

Vermessungsarbeiten auf unseren Baustellen und unseren Deponiestandorten wie Geländeaufnahmen, Absteckungen, Massenermittlungen und vieles mehr

Auswerten und Verarbeiten der gemessenen Daten auch für die Baumaschinensteuerung

Pläne erstellen mittels CAD-Programmen

Einrichten und kontrollieren der 3D-gesteuerten Baumaschinen auf den Baustellen

Unser Angebot

Keine Langeweile

Vielfältiges Aufgabengebiet, bestmögliche Aus- & Weiterbildungsmöglichkeiten

Die aktuell gültige Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr beträgt EUR 771,- / Monat

Deine Bewerbung schickst du bitte einfach per Mail oder WhatsApp an Christoph Vonwald Email: vonwald@zoechling.at oder Tel. (+43 664) 607 91 660