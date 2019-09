dauert 3,5 Jahre. Das bedeutet, handwerkliche Ausbildung bei uns in den verschiedensten Abteilungen und theoretische Ausbildung in der Berufsschule in Amstetten.

Ausbildungsplatz mit Perspektive

vielseitiger und spannender Arbeitsbereich auf höchstem Niveau

angenehmes Betriebsklima

weitere Module (Weiterbildungsmöglichkeiten) Wir erwarten von Dir... Handwerkliches Geschick

Technisches Verständnis

Mathematische Fähigkeiten

Räumliche Vorstellungskraft

Genauigkeit und Teamfähigkeit

Körperliche Belastbarkeit Weitere Informationen findest du in unserer Lehrlings-Broschüre: Lehrlings-Broschüre Du findest unsere offenen Lehrstellen auch auf der Homepage www.highteclehre.at Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Schinnerl Metallbau

Kaplanstraße 14

3430 Tulln

02272/ 61100

office@metallbau-schinnerl.at