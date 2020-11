Wir suchen eine/n

Mischmeister/in Transportbeton mit Dispositionserfahrung

für unsere Mischanlage in Neulengbach. Sie bringen eine abgeschlossene technische Ausbildung, gute Kenntnisse in Betontechnologie mit und verfügen über Berufserfahrung in der Herstellung von Transportbeton sowie in der Betondisposition.

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem Unternehmen mit Zukunft und eine am Menschen orientierte Unternehmenskultur.

Wir unterliegen dem KV für das Baugewerbe. Das Bruttojahreseinkommen beträgt € 50.000,--. Je nach Qualifikation ist eine deutliche Überzahlung vorgesehen.

Bewerbungen an bewerbung@kickinger-bau.at