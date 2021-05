Seit 1999 steht unser Kunde, rhtb:projekt gmbh, für hochqualitative Arbeiten im trockenen Innenausbau und beschreitet dabei innovative Wege: Gemäß der Philosophie „Verlässlichkeit auf allen Ebenen“ hat sich das Unternehmen vom steirischen Start-Up zu einem gefragten mittelständischen Generalunternehmen mit über 80 Mitarbeiter*innen entwickelt, das auch architektonische Herausforderungen mit außergewöhnlichen (System-) Lösungen im In- und Ausland meistert.

Wir suchen zur Verstärkung seines Teams

einen Polier (m/w) Trockenbau bzw. Innenausbau GU

Einsatzgebiet vorwiegend Großraum Wien, Niederösterreich, Burgenland sowie fallweise Steiermark und Deutschland.

Geboten wird:

Abwechslungsreiche Tätigkeit (Trockenbau, Systemtrennwände, Trockenhohlraumböden, Metalldecken, Heiz-Kühldecken usw.) in einem jungen dynamischen Team

Langfristige Anstellung in Vollzeit mit leistungsgerechter Bezahlung

Eine ausgezeichnete Firmenkultur, an deren Weiterentwicklung wir konsequent und mit Leidenschaft arbeiten - Wertschätzung / Partnerschaft / Fairness / Transparenz / Ehrlichkeit / Verlässlichkeit – das sind bei uns keine leeren Worthülsen, sondern festgeschriebene Prinzipien und Werte, an denen wir uns täglich orientieren.

Umfassende Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung

Attraktive Referenzprojekte (WU Wien, Erste Campus, das Projekt „Green Works“ oder der Flughafen Wien, wo wir das bisher größte Trockenbauprojekt Österreichs umsetzen konnten)

Wirksame Mitsprachemöglichkeit bei der Unternehmensentwicklung und bei Arbeitsabläufen

Eine wertschätzende „DU-Kultur“

Aufgabenbereich:

Vorausschauende operative Abwicklung von Bauprojekten

Motivierendes Führen des Eigen- und Subpersonals

Selbstständiges Arbeiten mit der vollen Unterstützung des gesamten Teams

Durchführung und Organisation von Materialbestellungen

Durchführung von Qualitätskontrollen

Erstellung von Bautagesberichten, Regiescheinen, Druckproben- und Dübel Protokollen

Qualifikation:

Ausbildung in einem gewerbenahen Beruf bzw. Erfahrungen im Trockenbau von Vorteil.

Erfahrung in der Abwicklung von Baustellen.

Teamfähig und gepflegtes Auftreten

Selbstständiges, engagiertes Arbeiten und das ehrliche Interesse zur Weiterenwicklung

EDV-Kenntnisse rund um das Office Paket von Vorteil.

rhtb: Verlässlichkeit auf allen Ebenen. Be one of us!

Wenn Sie an dieser herausfordernden Position Interesse haben, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung unter der Kennnummer 84.616 bevorzugt über unser ISG-Karriereportal oder per eMail.

ISG Personalmanagement GmbH

A-1220 Wien, Hans-Steger-Gasse 10

Mag. Sabine Rössl,

T: +43 1 512 35 05-83

@: bewerbung.roessl@isg.com