Vor über 65 Jahren brachte man den Stein ins Rollen. Heute machen bereits über 500 Menschen mit ihrem Engagement, ihrer Freude und ihrer Leistung Zöchling zu dem, was es ist. Eine Familie, welche mit unzähligen Baumaschine und Fahrzeugen einiges in Bewegung setzt. Eine Familie, die ihre Werte nicht einfach deponiert, sondern als Vorreiter in der Wiederverwertung die Umwelt atmen lässt. Viele Unternehmen, eine Tradition, eine Familie.

Wir freuen uns auf Dich als neues Familienmitglied!

Dein Engagement

Du leitest Projekte bei unserer Abfallwirtschaft und unseren Deponien

Eigenverantwortlich übernimmst du Agenden & Aufgaben der Standortleitung

Das technische Controlling einzelner Standorte liegt in deiner Verantwortung

Stoffstrommanagement setzt du gezielt für die nachhaltige Kreislaufwirtschaft ein

Unsere Erwartung

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Organisationstalent und Teamplayer

Eigenverantwortlicher, selbständiger Arbeitsstil und Durchsetzungsvermögen

Abgeschlossene technische Ausbildung HTL, FH oder Studium (z.B. in Bauwesen, Kulturtechnik & Wasserwirtschaft, Chemie, Recycling- & Umwelttechnik, Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieur)

Mindestens 2 bis 5 Jahre Berufserfahrung

Sehr gute MS-Office Kenntnisse

Führerschein B

Unser Angebot

Vielseitige und spannende Aufgaben & selbständiges Arbeiten

Genügend Spielraum für die Umsetzung deines ausgeprägten, technischen Verständnisses

Möglichkeit für eigenen Firmen-PKW

Ein Bruttomindestgehalt ab EUR 3.500,00 welches wir an Qualifikation & Erfahrung gerne anpassen.

Deine Bewerbung sende bitte einfach per Mail an Heidemarie Dodes unter: heidi@zoechling.at