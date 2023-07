Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Ybbs suchen wir ab sofort eine/n

Schlosser (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du schweißt Ofenrahmen, Türen, etc. und setzt sie zusammen

Was du mitbringst:

Eine abgeschlossene Ausbildung als Schlosser ist von Vorteil

Schweißen kannst du und bereitet dir viel Freude

Du bist in guter körperlicher Verfassung

Du bringst technisches Verständnis und handwerkliches Geschick mit

Was du davon hast:

Voll- oder Teilzeitanstellung

Arbeitszeiten nach Vereinbarung

Abwechslungsreiche Aufgaben in der Region ohne großen Anfahrtsweg

Deine Arbeitskleidung stellen wir dir kostenlos zur Verfügung

Als Facharbeiter bekommst du €16,36 brutto pro Stunde. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt gut? Dann bewirb dich gleich mit der Jobnummer 15660 unter www.maschinenring-jobs.at

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2, 3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at