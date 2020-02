Ihre Aufgaben:

• Rahmenbau mit schweißen und schleifen

• Biegearbeiten

• Materialzuschnitt

• Schranken und Schrankenhäuser komplettieren

• Sonstige Schlosserarbeiten wie fallweise Drehen und Fräsen

• Teilweise Beihilfe zur Außenmontage von Toren, Zäunen etc. nach Plänen und Anweisungen

• Teilweise Wartung und Reparatur von bestehenden Anlagen

Ihre Qualifikationen:

• Abgeschlossene Berufsausbildung als Stahlbauschlosser oder ähnliche Zweckausbildung

• Führerschein der Klasse B

• Führerschein der Klasse BE ev. C+E von Vorteil

• Abgeleisteter Wehrdienst od. Zivildienst für männliche Bewerber

• Sorgfältige, strukturierte und selbständige Arbeitsweise

• Schweißkenntnisse ev. Prüfungen

• Pläne lesen und umsetzen

Ihre Perspektiven:

• Einarbeitung in ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet

• Eigenverantwortliches Arbeiten - Kreativität und eigene Ideen werden geschätzt und gerne in Projekten verwirklicht

• Langfristiger Arbeitsplatz in einem beständigen Familienbetrieb

• Gute Erreichbarkeit (nähe Wien, auch für Pendler geeignet)

• Grundlohn lt. KV ab € 2.260,31 brutto mit Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung

Sie möchten Teil unseres Teams werden?

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben per Email an linda.tobias@tobias.at.

Adolf Tobias Ges.m.b.H.

Eduard Klinger Straße 15, 3423 St. Andrä-Wördern