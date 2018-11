Gestalte mit uns die Zukunft im Hausbau!

WimbergerHaus ist ein marktführendes Unternehmen der Wimberger Gruppe im Bereich Einfamilienhausbau und lässt jährlich mehr als 380 Hausträume wahr werden. Aufgrund der erfreulichen Auftragslage suchen wir ab sofort zur Verstärkung des bestehenden Teams:

Standortleiter-/in

für den Standort Traismauer

Ihre Aufgaben:

Zu den Aufgaben zählt die Führung des erfolgreichen Teams am Standort, die Umsetzung der Unternehmensstrategie und die Reprästention des Unternehmens nach außen. Als Standortleiter sind Sie Verantwortlich für die Abteilungen Vertrieb, Planung, Kalkulation, sowie die Ausführung. Viele weitere Bereiche wie Buchhaltung, Lohnverrechnung, IT etc. werden von der Zentrale ausgeführt. Zudem sind Sie für die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Standorts zuständig.

Ihr Profil:

- Erfahrung in der Baubranche und Mitarbeiterführung

- lösungsorientierte, fexible und motivierende Persönlichkeit

- zuverlässiges, verantwortungsvolles und selbstständiges Arbeiten

Wir bieten ein Jahresgehalt von € 70.000,- (mit Bereitschaft zur Überzahlung), ein Dienstauto, Arbeitsplatz in der Region, sowie weitere Benefits in einem familiär geführen Unternehmen mit sehr gutem Betriebsklima.

Ihre Bewerbung erwarten wir gerne per Post oder E-Mail.

WimbergerHaus

Walchshof 51, 4291 Lasberg

Marlene Speta Tel. 07942/74366

office.lasberg@wimbergerhaus.at

www.wimbergerhaus.at