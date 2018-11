Wachsen Sie mit uns. Unterstützen Sie exzellente Forschung.

IST Austria ist ein kontinuierlich wachsendes, internationales Institut in Klosterneuburg bei Wien, das Spitzen-forschung in den Bio- und Formalwissenschaften sowie in der Physik und Chemie betreibt. Als MitarbeiterInnen der Administration und der Scientific Service Units unterstützen wir unsere WissenschaftlerInnen bei ihrer exzellenten Forschungsarbeit.

Tischler/in

TEILZEIT (20 Stunden)

Construction & Maintenance betreut die Gebäude und Anlagen am Campus des IST Austria. Die Division ist für die Bereiche Hochbau, Haustechnik, Elektrotechnik, MSR, Sicherheit und Zutritt zuständig. Zudem ist die Abwicklung bei Neubau- und Umbauprojekten eine zentrale Aufgabe. Sind Sie interessiert, wie Ihre zukünftige Arbeitsumgebung aussehen könnte? Dieses kurze Video gibt Einblicke!

Ihre Aufgaben

Tischlerarbeiten an Büro- und Laboreinrichtungen

Übernahme von allgemeinen Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Instandhaltung und Verortung des Inventars

Abwicklung von Bestell- und Lieferanfragen

Betreuung von Veranstaltungen (Auf- bzw. Abbau)

Beauftragung von externen Auftragnehmern und die daraus entstehende qualitätstechnische Kontrolle

Ihr Profil

Erfahrung im handwerklichen Bereich, eine abgeschlossene Lehrausbildung als Tischler/in oder in einem ähnlichen handwerklichen Beruf ist von Vorteil

Geübt im Umgang mit verschiedenen Hand- und Elektrowerkzeugen

Gute Englisch- und Deutschkenntnisse

MS-Office Anwenderkenntnisse

Zuverlässige, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise

Freude an der Arbeit im Team und Hands-on Mentalität

Wir bieten

Eine Position in einem dynamischen & wachsenden Umfeld

Ein interessantes Aufgabengebiet

Flexible Arbeitszeiten & betriebliche Sozialleistungen

Eine internationale & offene Kultur

Eine wertschätzende & respektvolle Arbeitsumgebung

Wir legen viel Wert auf Vielfalt und setzen uns für Gleichbehandlung ein

Kostenloser Shuttle-Bus von Wien (Station Heiligenstadt, Dauer: ca. 22 min.) und kostenfreie Parkplätze

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf & Zeugnissen) per eMail an: recruiting@ist.ac.at

Für diese Position (Angestelltenverhältnis) ist ein Mindestgehalt von EUR 1.800,-- brutto/Monat (Basis Vollzeit) vorgesehen sowie die Übernahme von Bereitschaftsdienst. Eine Überzahlung ist je nach Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung möglich. IST Austria verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung: https://ist.ac.at/datenschutz/.

Institute of Science and Technology Austria

Am Campus 1

3400 Klosterneuburg

+43 (0)2243/9000 0

www.ist.ac.at