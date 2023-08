Wir erwarten:

abgeschlossene Lehre im Hochbau (ev. abgeschlossene Polierschule)

Führerschein B (idealerweise BE oder CE)

Teamfähigkeit

Verlässlichkeit und selbstständiges Arbeiten

gute Deutschkenntnisse

der Mindeststundenlohn lt. KV beträgt € 19,26. Eine Überzahlung ist je nach Qualifikation und Berufserfahrung möglich.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Walter Rappersberger, MSc per Mail an: office@rawa-bau.at oder sie vereinbaren einen Termin unter der Telefonnummer 0676/704 13 68.