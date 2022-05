Du jonglierst gern mit Zahlen?

Wir verstärken unser TEAM in HOLLABRUNN und suchen dich für die

Auftragsbearbeitung (m/w/d)

Vollzeit oder Teilzeit 30 Std.

DEINE Aufgaben:

DU unterstützt das Bauteam im Auftragsmanagement

DU kennst dich aus mit Ver- & Einkaufspreisen

DU liebst die Stammdatenverarbeitung & Datenerfassung

DU arbeitest gern mit Excel und ERP Systemen

DEIN Profil:

Idealerweise erste Berufserfahrung

Sehr gute Excel Kenntnisse

SAP Wissen von Vorteil

Zahlengenaue Persönlichkeit

Wir bieten DIR:

Ein stabiles Unternehmen mit sicheren Arbeitsplatz in deiner Nähe

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen und Weiterbildung

Wir bezahlen auch über Mindestkollektivvertrag € 1.848,- br. 38,5h/Wo, Raiffeisen Lagerhaus Angestellte, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

AN ALLE DIE GERN MIT ZAHLEN ARBEITEN: SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.