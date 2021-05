WERDEN SIE TEIL UNSERES TEAMS

BILANZBUCHHALT E R* I N M /W/ D

Sie fühlen sich im Reich der Zahlen wohl? Genauigkeit, Zahlenaffintät und Begeisterung an der Arbeit zeichnen Sie aus? Teamspirit und ein Arbeitgeber, welcher eine breite Palette von Ermäßigungen, Sozialleistungen sowie fachspezifische und persönlichkeitsentwickelnde Fort- und Weiterbildungen anbietet ist für Sie wichtig? Dann ist das Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf genau der richtige Arbeitgeber für Sie!



Das monatliche Gehalt beträgt mindestens EUR 2.400,00 brutto für 40 Wochenstunden, mit der Bereitscha zur deutlichen Überzahlung, je nach Qualifikation und Berufserfahrung.



Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräfige Bewerbung an:



REDUCE GESUNDHEITSRESORT BAD TATZMANNSDORF

Am Kurplatz 2, 7431 Bad Tatzmannsdorf

z.H. Birgit Kollmann-Bieler, MA MA

bewerbung@reduce.at