Bilanzbuchhalter*in

Ein sicherer Arbeitsplatz - ohne lange Anfahrtszeit. Bahnhof in Gehweite oder Parkplatz. Ein kleines Team und ein Büro im Grünen, das privaten Charakter vermittelt. Flexible Rahmenbedingungen, freie Zeiteinteilung, beste Bezahlung. What else?

Wenn SIE beruflich eine neue Aufgabe übernehmen wollen – bei uns finden Sie diesen Job, der Ihre Lebensqualität verbessert!

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, wenn Sie

ausgebildete/r Bilanzbuchhalter*in

oder Berufsanwärter*in

oder Steuerberater*in sind.

Machen Sie den ersten Schritt zur Veränderung, die Sie sich vielleicht schon lange wünschen! Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lernen Sie uns kennen!

WTBS Steuerberatung GmbH

3382 Loosdorf, Bahnhofstraße 21

s.bauer@wtbs.at | www.wtbs.at

Alle konkreten Infos finden Sie auf unserer Website wtbs.at

Wir freuen uns auf Sie!