Die Domäne Wachau, stets verbunden mit Innovation und frischen Ideen, steht für elegante und puristische Weine aus den steilen Wachauer Terrassen und Weingärten entlang der Donau. Gemeinsam mit unseren Winzerfamilien sorgen wir für eine beeindruckende Vielfalt an Weinen aus den Wachauer Top-Rieden und kultivieren mit handwerklichem Know-how rund ein Drittel der Wachauer Rebfläche.

Zur langfristigen Nachbesetzung zweier wichtiger Positionen suchen wir mit baldigem Beginn eine/-n

BILANZBUCHHALTER/-IN & CONTROLLER/-IN

Zu den Hauptaufgaben zählen:

• Unterstützung der Geschäftsführung und des Vorstandes

• Durchführung der laufenden Buchhaltung (Anlagenbuchhaltung)

• Monatliche UVA (inkl. Meldung) und Verbrauchst.-Erklärung

• mit dem Zollamt

• Erstellung der Jahresabschlüsse laut UGB und USt.-Jahreserklärungen

• Mitwirkung an der Betreuung für Abgabenprüfungen und Revision

MITARBEITER/-IN FÜR BUCHHALTUNG & PERSONALVERRECHNUNG

Zu den Hauptaufgaben zählen:

• Buchung von laufenden Geschäftsfällen

•(Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung)

• Zahlungsverkehr (Kassa, Bank)

• Personalverrechnung

• Monatliche UVA und zusammenfassende Meldung

Was Sie für beide Positionen idealerweise mitbringen:

• Kaufmännische bzw. betriebswirtschaftliche Ausbildung

• sowie Fachprüfung Bilanzbuchhalter bzw. Personalverrechner

• 5 Jahre Berufserfahrung, möglichst in einem produzierenden Unternehmen

• Team-, Kommunikations- und Organisationsfähigkeit

• Selbständige und genaue Arbeitsweise

• Facheinschlägige Zusatzausbildungen von Vorteil

• Fundierte IT-Kenntnisse (MS Office, BMD etc.)

Wir bieten zwei verantwortungsvolle und langfristige Vollzeit-Positionen in einem stabilen Unternehmen bei flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeit). Das KV-Gehalt wird entsprechend der Qualifikation und Berufserfahrung überzahlt. Sie möchten in einem professionellen, dynamischen Team mitarbeiten und eine abwechslungsreiche Tätigkeit ausüben, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung an: office@domaene-wachau.at.

3601 Dürnstein 107

Tel. 027 11-371-0 | F: -13

office@domaene-wachau.at

www.domaene-wachau.at