Als Immobiliengesellschaft des Landes Burgenland ist die LIB-Landesimmobilien Burgenland GmbH ein führendes burgenländisches Unternehmen, dessen Aufgabe darin besteht, den Wert der im Eigentum der LIB befindlichen Immobilien durch professionelle Entwicklungstätigkeit zu erhöhen. Die LIB setzt sich inhaltlich und organisatorisch mit dem gesamten Lebenszyklus von Liegenschaften und Immobilien auseinander und stellt den Mietern anforderungskonforme und zeitgemäße Liegenschaften für deren bestmögliche Nutzung zur Verfügung. Im Sinne einer umfassenden Immobilienentwicklung hält die LIB auch Beteiligungen an Tochtergesellschaften, die ebenfalls im Bereich Immobilienentwicklung und –verwertung in verschiedenen Sektoren des Immobilienmarktes tätig sind.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für das Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden (100%) eine

eine/n Buchhalter/in.

Ihre Aufgaben:

Sie übernehmen im Buchhaltungsteam vielseitige Agenden:

Verantwortung für Debitoren, Kreditoren, Zahlungsverkehr, Anlagenbuchhaltung, Mahnwesen

Unterstützung bei Prozessen wie Budgetierung, Forecast-Erstellung sowie Abweichungsanalysen

Mitarbeit bei der Jahresabschlusserstellung und bei Periodenabschlüssen

Unterstützung beim Berichtswesen und Konzern-Reporting

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung

Sehr gute IT-Kenntnisse in BMD-NTCS und MS-Office (vor allem Word, Excel)

Zuverlässige, genaue und strukturierte Arbeitsweise

Engagement und Teamfähigkeit

Unser Angebot

Dauerstelle in einem dynamischen, engagierten Team

Interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einer sinnstiftenden Branche

Möglichkeit für berufsbegleitende und facheinschlägige Weiterbildung

Moderne Büroausstattung, toller Teamspirit und ein kollegiales Miteinander

Flexible Arbeitszeit und angenehmes Betriebsklima in einem wachsenden Unternehmen

Professionelles Onboarding

In Anlehnung an die Bezüge des Amtes der burgenländischen Landesregierung beträgt der Mindestgehalt für diese Funktion EUR 2.360,-- brutto pro Monat (14x) für eine Vollzeitbeschäftigung. Eine Bereitschaft zur Überzahlung (in Abhängigkeit von Vordienstzeiten und Qualifikation) Firmen-Benefits ist vorhanden.

Kontakt:

Wenn Sie in uns den richtigen Arbeitgeber erkannt haben, an der Stelle interessiert sind und die genannten Voraussetzungen mitbringen, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) mit dem Hinweis auf die offene Stelle „LIB Buchhaltung“ bis spätestens 31.08.2022 an die Personalabteilung der Landesholding Burgenland unter: bewerbung@landesholding-burgenland.at.