In der Obst- und Gemüsebranche zählen wir zu den führenden Handelsunternehmen Österreichs. Wir beschäftigen in unseren Geschäftsbereichen Produktion, Import und Export ca. 70 Mitarbeiter. Wir suchen für unsere Buchhaltung in 2020 Suttenbrunn, Bundesstraße 4 eine

BUCHHALTERIN

Andere gehen bloß arbeiten, wir sind motiviert, unkompliziert und lustig.

Aufgaben:

Du bist zuständig für die laufende Buchhaltung

Du bist zuständig für unsere Warenwirtschaft

Du arbeitest an der Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen mit

Du kümmerst Dich um unsere Buchhaltungskonten

Qualifikationen:

Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und gute EDV-Kenntnisse

Du hast ein gutes Zahlenverständnis und große Genauigkeit

Es fällt Dir leicht in einem Team, sowie eigenverantwortlich zu arbeiten

Du hast schon praktische Erfahrung

Wir bieten:

Teamwork: weil es nicht nur cool klingt, sondern auch stimmt

Verantwortung: weil man nur dann gerne arbeitet, wenn man das große Ganze im Blick hat

Style: weil es sich in einem stylischen Büro besser arbeitet

Arbeitszeit: Mo – Fr von 8.00 - 12.00 Uhr

Gehalt: € 1.500,-- brutto

Haben Sie Interesse? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto per Mail an Frau Michaela Strobl unter m.strobl@strobl-hollabrunn.at.