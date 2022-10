Wir bauen eine grünere Welt - mit Holz. An sechs Standorten in Italien, Österreich, Deutschland und Frankreich arbeiten 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran, international gefragte Konstruktionen zu realisieren - mehrgeschossige Holzbauten, komplette Gebäudehüllen, Industriehallen, Tragstrukturen oder Sonderkonstruktionen aus Brettschichtholz. Wir sind Teil einer familiengeführten Unternehmensgruppe mit Südtiroler Wurzeln, die im Holzbau in Europa führend ist und hochwertige Produkte mit Referenzcharakter realisiert.

Mitarbeiter Buchhaltung/Administration (w/m/d)

DEINE AUFGABEN

Selbstständige Bearbeitung und sachliche Prüfung der laufenden Geschäftsfälle

Anlagen-, Kreditoren-, Debitoren- und Finanzbuchhaltung

Vorbereitung ausgehender Zahlungen sowie der Umsatzsteuer-Voranmeldung

Mitarbeit am monatlichen Management-Reporting und am Jahresabschluss

Verwaltung der Bankgarantien

Allgemeine kfm. Administrationsarbeiten

DEIN PROFIL

Abgeschlossene kfm. Ausbildung

Idealerweise mehrjährige relevante Berufserfahrung

Erfahrung mit mandantenfähigen FIBU-Systemen (BMD) und sicherer Umgang mit MS-Office

Interesse an beruflicher Weiterbildung

Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie hohe Zahlenaffinität

UNSER ANGEBOT

Wir bieten Dir eine verantwortungsvolle und herausfordernde Position in einem wachsenden und innovativen, international tätigen Unternehmen

Du arbeitest im Team und Dir stehen verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten offen

KV-Mindestgehalt auf Vollzeitbasis ab € 2.014,41 - Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung vorhan

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.

Rubner Holzbau GmbH

Manuela Floh

Ober-Grafendorf

Tel.: +43 (2747) 2251-350

E-Mail: job.obergrafendorf@rubner.com

www.rubner.com

Foto: zVg

JETZT ONLINE BEWERBEN!