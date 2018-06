RUBNER Holzbau ist das führende Unternehmen im europäischen Ingenieurholzbau und realisiert europaweit, sowie international Tragwerkskonstruktionen und Gebäudehüllen aus Holz. Mit über 1.300 Mitarbeitern an 20 Standorten in Europa, können wir auf jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz zurückblicken.



Für unser Unternehmen Rubner Holzbau GmbH in Obergrafendorf (A) suchen wir:

MITARBEITER FINANZBUCHALTUNG (w/m)

Wir bieten,

eine verantwortungsvolle und herausfordernde Position in einem interessanten Unternehmen. Sie Arbeiten im Team und Ihnen stehen verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten offen.

Ihre Aufgaben:

Anlagen-, Kreditoren-,Debitoren-und Finanzbuchhaltung

Selbstständige Kontierung und Verbuchung der laufenden Geschäftsfälle

Sachliche Prüfung von Rechnungen

Mitarbeit beim monatlichen Management Reporting

Mitarbeit beim Jahresabschluss

Administrative Tätigkeiten im kaufmännischen Bereich

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (vorzugswiese HAK oder gleichwertige Ausbildung)

Idealerweise 1-2 Jahre einschlägige Berufserfahrung- keine Voraussetzung

Aktuelle steuerliche und handelsrechtliche Kenntnisse

Erfahrung mit mandantenfähigen FIBU-Systemen (BMD)

Gute Kenntnisse in MS-Office

Eigenständig, strukturiertes Arbeiten, gutes Zeitmanagement, kommunikativ

Gutes Zahlenverständnis

Interesse an beruflicher Weiterbildung

Für die Position gilt, auf Basis einer Vollbeschäftigung, ein Mindestgrundgehalt von 1.900,00 brutto pro Monat. Abhängig von der Qualifikation und Erfahrung ist eine Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden.



Wenn Ihnen unser Angebot zusagt, senden Sie Ihre Bewerbung an:

Rubner Holzbau GmbH

z.Hd. Frau Manuela Floh

Rennersdorf 62, 3200 Ober-Grafendorf

Tel. ( +43) 27 4 7/2251-0, bewerbung.obergrafendorf@rubner.com

www.holzbau.rubner.com