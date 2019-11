PANNATURA ist ein national und international agierender Teilbetrieb der Esterhazy Gruppe und im Bereich Forst-, Landwirtschaft und Naturschutz tätig. Unser Ziel und Anspruch ist es, Natur und Wirtschaft sorgsam in Einklang zu bringen, sei es im Wald, am Feld oder am See. Langfristiges Denken, traditionelle Verantwortung und innovatives Handeln prägen unsere moderne Unternehmenspolitik. Ausgehend von einer nachhaltigen Eigenbewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen bietet PANNATURA auch umfassende Dienstleistungen an. Die Bandbreite ist dabei vielfältig, im forstlichen Bereich reicht diese vom klassischen Holzhandel bis hin zu komplexen Projektrealisierungen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Vollzeitanstellung (40h/Woche) eine/n

Mitarbeiter/in Finanzbuchhaltung (m/w)

Das erwartet Sie

Buchhalterische Betreuung von Gesellschaften sowie entsprechende Schnittstelle mit/zu mehreren Mandanten

Mitarbeit im Rechnungswesen sowie beim Jahresabschluss

Unterstützung bei der Bilanzerstellung

Abwicklung von Zahlungsläufen, Verbuchung von Verträgen (Miet-/Pachtverträge)

Durchführung von UVA-Meldungen

Erstellung von Sonderauswertungen

Umsetzung von innovativen, effizienteren Prozessabläufen/-schritten

Das bringen Sie mit

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK), einschlägiges FH-Studium von Vorteil

Mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung, im Steuerberatungsumfeld von Vorteil

Sehr gutes buchhalterisches Wissen (bis hin zur Rohbilanz) sowie steuerliches Know-how

Gute MS-Office-Anwenderkenntnisse (insbesondere MS Excel)

Erfahrung mit Warenwirtschaftssystemen (z.B. CSB-System)

Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen (MS Dynamics NAV) von Vorteil

Interesse an Land- und Forstwirtschaft

Erfahrung in der Betreuung mehrerer Mandanten, Kundenorientierung und hohe Sozialkompetenz

Dienstleistungs- und Serviceorientierung

Selbstständige, proaktive und vor allem präzise Arbeitsweise

Diskretion im Umgang mit vertraulichen Informationen

Kommunikationsfähigkeit sowie Teamorientierung und Durchsetzungsfähigkeit

Belastbarkeit und Stressresistenz

Wir bieten Ihnen ein eigenverantwortliches Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum und flachen Hierarchien.

Für diese Position ist ein monatliches Bruttomindestgehalt ab EUR 2.700,00 abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation und Erfahrung vorgesehen. Eine Überzahlung ist möglich.

Bei Interesse übermitteln Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Mag. (FH) Kerstin Schmitl-Ohr unter esterhazy.at/job304377 | Tel.: + 43 2682 63004 - 134