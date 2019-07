Als zukunftsorientiertes und erfolgreiches sowie stetig wachsendes Produktionsunternehmen in der Metallindustrie suchen wir am Standort in Ternitz für den Bereich Human Resources zum sofortigen Eintritt eine/n berufserfahrene/n

PersonalverrechnerIn (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

Selbstständige Abwicklung und Kontrolle der laufenden Lohn- und Gehaltsverrechnung inklusive außerbetrieblicher Abrechnung

Selbstständige Durchführung und Kontrolle der Personaladministration inklusive Zeiterfassung

Ansprechperson in arbeits-, sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtlichen Fragen

Kontakt zu Behörden, Ämtern und zur Sozialversicherung

Laufende Stammdatenpflege

Durchführung monatlicher Auswertungen

Mitarbeit bei Reports und HR-Projekten

Jahresabschlussarbeiten

Betreuung von Lohnabgabenprüfungen

Ihr Profil & Know-how:

Mehrjährige einschlägige praktische Berufserfahrung in der Personalverrechnung und in der Durchführung von Aufgabenstellungen in der Personaladministration, idealerweise in einem KMU-Umfeld in der produzierenden Metallindustrie

Abgeschlossene (höhere) kaufmännische Ausbildung (HAK/HBLA, Uni/FH)

Erfolgreich absolvierte Personalverrechnungsprüfung

Profunde fachspezifische arbeits-, sozial- und steuerrechtliche Kenntnisse, gutes kaufmännisches Wissen von Vorteil

Versierter Umgang mit MS-Office, vor allem MS Word, Excel sowie allgemeine IT-Affinität

Gute Kenntnisse und Erfahrung mit Abrechnungs- und Zeitwirtschaftssystemen, idealerweise mit LGVplus (Infoniqa) und ZEIT+ (Infoniqa)

Exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse von Vorteil

Reisebereitschaft (innerhalb von Österreich) von Vorteil

Bereitschaft für facheinschlägige laufende Weiterbildungen zu HR-Themen

Selbstständige und genaue Arbeitsweise mit hohem Maß an Eigenverantwortung

Hohe Serviceorientierung, rasche Auffassungsgabe, Flexibilität und Belastbarkeit

Wir bieten Ihnen:

Für diese Position bieten wir ein auf Vollzeit basierendes Mindestgehalt von Euro 3.000,- brutto im Monat (14mal p.a.). Angestellten-Kollektivvertrag des Fachverbandes der Metalltechnischen Industrie (FMTI). Überzahlung ist abhängig von individuell anrechenbaren Vordienstzeiten, vorhandener fach-einschlägiger Ausbildung bzw. berufsspezifischer Qualifikation und konkreter Berufserfahrung.

Zudem bieten wir ein interessantes Aufgabengebiet in einem dynamischen und innovativen Unter-nehmen, ein stabiles Umfeld mit Zukunftssicherheit in einem international tätigen Unternehmen, ein kollegiales Umfeld mit angenehmer Arbeitsatmosphäre, flexible Arbeitszeiten und Gleitzeitregelung, gestützter Mittagstisch sowie attraktive und umfangreiche Sozialleistungen, etc.

Machen Sie mit uns Ihren nächsten Karriereschritt und bewerben Sie sich jetzt!

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Online-Bewerbung – Nutzen Sie hierfür das Online-Bewerbungstool auf unserer Homepage www.amada.at

AMADA Austria GmbH | Personalabteilung, Wassergasse 1, 2630 Ternitz, NÖ