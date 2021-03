Die GVB-Gutmann’sche Vermögensverwaltungs- und Beteiligungs- GmbH ist als österreichisches Familienunternehmen mit Schwerpunkt Immobilien im In- und Ausland, Forstwirtschaft und Vermögensverwaltung tätig. Wir sichern nachhaltig das Erbe für künftige Generationen. In der Tradition einer dynamischen Unternehmerfamilie entwickeln wir innovative Geschäftsmodelle für unsere Zukunft. An unserem Hauptsitz in Jaidhof ist ab sofort eine Stelle frei:

ASSISTENZ DER GESCHÄFTSFÜHRUNG (m/w)

Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Arbeitsaufgaben

Assistenzarbeiten für die Geschäftsführung der GVB GmbH, deren Beteiligungen und deren Tochtergesellschaft GVB – Nahwärme GmbH

Informationsdrehscheibe zwischen der Geschäftsführung und externen Partnern, wie z.B. Behörden und Anrainern, Mietern und Mieterinnen, Kunden und Kundinnen der GVB-Nahwärme GmbH

Organisation des Büros der Gutmann’schen Forstverwaltung Jaidhof inklusive Parteienverkehr

Professionelle Erledigung sämtlicher Büroarbeiten (Schriftverkehr, Organisation, Koordination und Vorbereitung von Terminen, Ordnen und Ablegen von Dateien und Unterlagen, Protokollführung, etc.)

Eigenständige Ausarbeitung wirtschaftlicher Unterlagen und deren Aufbereitung

Rechnungskontrolle und Vorbereitung von Buchhaltung und Personalverrechnung

Unsere Anforderungen

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (FH, HAK, HBLA oder vergleichbare Ausbildung)

2-3 Jahre praktische Erfahrung als Assistent/in von Vorteil

Wunsch nach eigenverantwortlicher Tätigkeit

Organisierter und strukturierter Arbeitsstil

Teamfähigkeit und offene, freundliche Kommunikation mit unseren Geschäftspartnern

Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift

Fundiertes Microsoft Office Know-how (Word, Excel, Power Point)



Jahresbruttogehalt von EUR 28.000,– Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung. Es erwartet Sie ein vielseitiges und innovatives Aufgabengebiet, das Sie mit Ihrem Engagement gestalten können.



Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto, Lebenslauf, Dienstzeugnissen und Gehaltsvorstellung per E-Mail oder per Post an:

GVB-GmbH

z. Hd. Frau Mag. Verena Aschauer

3542 Jaidhof 30

verena.aschauer@gvb-gutmann.at