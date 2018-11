Als Teil der HERZ-Gruppe, ist einer der führenden Hersteller von Produkten für den Bereich Fußboden- und Wandheizung sowie Deckenkühlung und Betonkernaktivierung. Zur Verstärkung des Teams an unserem Standort in 3163 Rohrbach an der Gölsen suchen wir zum sofortigen Eintritt eine/n

Backoffice Mitarbeiter/in

Ihr abwechslungsreiches Aufgabengebiet umfasst:

Auftragserfassung und Bearbeitung von Kundenbestellungen

Koordination der Liefertermine

Erstellung von Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen

Koordination der internen Unternehmensabläufe (Produktion, Montage, Beschaffung)

Korrespondenz mit Kunden in Deutsch und Englisch

Wir erwarten:

abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung

mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung in einem Produktionsbetrieb im internationalen Konzernumfeld

gute Englischkenntnisse, jede weitere Fremdsprache von Vorteil

gute Kenntnisse von MS-Office und Konzernsoftware

Genauigkeit, Eigeninitiative und Belastbarkeit sowie hohe Lernbereitschaft



Für dieses anspruchsvolle, abwechslungsreiche und breit gefächerte Aufgabengebiet wenden wir uns an kommunikative, engagierte Persönlichkeiten mit Hands-on-Mentalität. Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Eigenverantwortung setzen wir voraus. Wir bieten Ihnen interessante Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachstumsorientierten, expansiven Unternehmen mit internationalem Background.



Das Jahresbruttogehalt für diese Position auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung richtet sich nach dem KV Kunststoffverarbeitendes Gewerbe mit Bereitschaft zur Überzahlung. Die tatsächliche Bezahlung ist von der Qualifikation und Berufserfahrung abhängig.

Wenn Sie sich neben einschlägiger Berufserfahrung durch Eigeninitiative, Freude am Mitgestalten und durch Interesse am Optimieren bestehender Strukturen auszeichnen, senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte an:

Tel.: +43 2764 3267-0,

E-Mail: office@ipa-fitting.com