Wir suchen eine/n

Büromitarbeiter/In mit Buchhaltungskenntnissen

für den Standort in Wilfersdorf – 40 Stunden / Vollzeit

Ihre Aufgaben:

Fakturierung

Betriebskostenabrechnung

Erfassung der Eingangsrechnungen

Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Durchführung des Zahlungsverkehrs sowie Mahnwesen

Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Unsere Anforderungen:

Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung

Sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen (Excel, Word, Outlook)

Erfahrung mit BMD NTCS von Vorteil

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Selbständige, strukturierte und genaue Arbeitsweise

Flexibilität und Belastbarkeit

Wir bieten:

Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team

Langfristige Anstellung in einem Top-Unternehmen

Ein Mindestgehalt für diese Position von ca. € 2.600,00 brutto monatlich, wobei eine marktkonforme Überzahlung gemäß Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung möglich ist.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wenn ja, so freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen per Email an Hrn. Philipp Wiedermann (p.wiedermann@liechtenstein-wilfersdorf.at).

Liechtenstein Gruppe AG Guts- & Forstbetrieb Wilfersdorf

Hauptstraße 1, 2193 Wilfersdorf

Tel. +43 2573/221920

www.liechtenstein-wilfersdorf.at