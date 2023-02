Bei der Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf gelangt die Stelle eines (einer)

Gemeindebediensteten für die Verwaltung

mit 40 Wochenstunden zum ehestmöglichen Einritt zur Besetzung.

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976, LGBl. 2420 (in der geltenden Fassung), vorerst befristet auf die Dauer von 6 Monaten und wird bei zufriedenstellender Dienstleistung auf unbestimmte Zeit verlängert. Die Einreihung erfolgt in der Verwendungsgruppe 4, nach Ablegung der Gemeindedienstprüfung in die Verwendungsgruppe 5.

Aufgabenbereich:

Sämtliche anfallende Arbeiten im Aufgabenbereich der Gemeindeverwaltung und des Bürgerservices

Durchführung von Bauverfahren inkl. Beratungstätigkeiten

Fachliche Betreuung von Bauprojekten und Bauangelegenheiten

Vorbereitung und Teilnahme an mündlichen Verhandlungen

Erfassung von Bemessungsgrundlagen

Meldewesen

Durchführung von Wahlen

Berechnung und Vorschreibung von Gebühren und Abgaben

Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Bei Bedarf Unterstützung in den übrigen Fachbereichen der Gemeindeverwaltung

Anstellungserfordernisse:

Österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates, bei männlichen Bewerbern - abgeleisteter Zivil- oder Präsenzdienst, Einwandfreies Vorleben (Strafregisterauszug im Falle einer Einstellung, nicht älter als drei Monate), Einschlägige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung von Vorteil, Gemeindedienstprüfung (bzw. Bereitschaft zur ehemöglichsten Ablegung) erforderlich, Absolvierung von Fachkursen Bürgerfreundlicher Umgang, hohe Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Abgeschlossene Schulbildung in Form einer kaufmännischen, wirtschaftlichen, vorzugsweise informationstechnologischen Ausbildung auf Maturaniveau, Sehr gute EDV-Kenntnisse erforderlich (MS-Office, Word, Excel, Internet, etc.), Führerschein B, Deutsche Sprache in Wort und Schrift

Bewerbungsfrist: 06. März 2023

Bewerbungen mit Lebenslauf und Foto, sowie der entsprechenden Nachweise (Dienstzeugnisse, Ausbildungsnachweise, etc.) sind schriftlich an die Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf, 3602 Rossatz 29 oder per E-Mail an gemeinde@rossatzarnsdorf.gv.at zu richten. Vertraulichkeit wird zugesichert - die näher in Betracht gezogenen BewerberInnen werden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.

Für nähere Auskünfte steht das Gemeindeamt der Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf unter 02714/6217 zur Verfügung.