Elektrische Anlagen sind deine Leidenschaft?



Wir verstärken unser TEAM und suchen dich!

Kalkulant Elektrotechnik - Planung (m/w/d)

Horn

DEINE Aufgaben

DU planst Elektroinstallationen im Gewerbe & Hausbau

DU erstellst selbständige Kalkulationen sowie arbeitest Angebote aus

DU kennst dich aus mit elektrotechnischen Vorschriften

DU beratest unsere Kunden



DEIN Profil - DU arbeitest gern im Team?

Abgeschlossene Ausbildung (Facharbeiter oder HTL)

Erfahrung mit elektrotechnischen Anlagen

Gute Deutsch, Office und CAD Kenntnisse



Wir bieten DIR

Ein stabiles Unternehmen mit sicherem Arbeitsplatz in deiner Nähe

Eine umfassende Einschulung

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen und Weiterbildung

Wir bezahlen über Mindestkollektivvertrag AB € 3.000,- br. 38,5h/Wo, Raiffeisen Lagerhaus Angestellte, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung



AN ALLE DIE HERAUSFORDERUNGEN IN DER ELEKTROTECHNIK LIEBEN:



SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder an

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn



Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.